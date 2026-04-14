На казанском пороховом заводе произошло возгорание с частичным обрушением конструкций

В столице Татарстана на территории порохового предприятия случился пожар. Как сообщили в пресс-службе главы республики, в результате инцидента частично обрушились конструкции. По предварительным данным, причина возгорания — техногенного характера.

Несколько человек пострадали. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Все экстренные службы оперативно прибыли на место для ликвидации последствий. Производственный процесс не останавливался. Власти заверили, что жизни и здоровью людей ничто не угрожает. Обстоятельства происшествия выясняются.