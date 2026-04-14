В Татарстане беременным студенткам выплатят 44,9 млн рублей

В республиканском бюджете на текущий год заложено 44,9 млн рублей на поддержку будущих мам, обучающихся на очной форме. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина РТ.

При постановке на учет по беременности студентки смогут получить единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей. Предполагается, что в течение года этой мерой поддержки воспользуются 449 девушек.

В министерстве отметили, что студенческий период часто связан с финансовой нестабильностью, а беременность создает дополнительные трудности. Выплата призвана частично компенсировать расходы на подготовку к рождению ребенка и снизить финансовые риски.