Айрат Фаррахов сложил депутатские полномочия и возглавил Казанский медицинский университет

Айрат Фаррахов объявил о досрочном прекращении работы в Госдуме. В своем телеграм-канале он сообщил, что готов к новым вызовам и займет пост исполняющего обязанности ректора Казанского государственного медицинского университета. Госдума единогласно проголосовала за его досрочное освобождение от полномочий в связи с переходом на другую работу.

Фаррахов — выпускник КГМУ. Он поблагодарил избирателей, дважды делегировавших его в парламент, коллег-депутатов и правительство за доверие. В Госдуме он проработал около 10 лет, в последнем созыве был членом комитета по бюджету и налогам. Также занимал должность замминистра здравоохранения России.