Соперник «Рубина» по Лиге Конференций крупно проиграл во внутреннем чемпионате

«Ракув», соперник казанского «Рубина» по третьему квалификационному раунду Лиги Конференций, о котором мы писали ранее, не смог увезти ни одного очка из Белостока. Местная «Ягеллония» уверенно переиграла коллектив Марека Папшуна — 3:0.

Матч прошел под диктовку хозяев поля. Ближе к завершению первого тайма великолепный удар с отскоком из-за пределов штрафной удался Тарасу Романчуку. Буквально через 3 минуты мяч снова затрепыхался в сетке ворота «Ракува» — отличился Хесус Имаз.

Во второй половине встречи картина игры не изменилась, ченстоховцы тщетно пытались преодолеть эшелонированную оборону «Ягеллонии». На 80-й минуте матч был прерван из-за небольших (по меркам Польши) беспорядков на трибунах, а после возобновления игры все тот же Романчук отправил третий мяч в ворота гостей. Полузащитник элегантно «кивнул» в противоположный от вратаря «Ракува» угол после подачи углового.

В добавленные к основному времени игры 12 минут болельщикам удалось увидеть первые два удара в створ ворот в исполнении команды Папшуна, но финальный счет встречи остался неизменным.

В следующем матче «Ракув» сыграет с казанским «Рубином» на Городском стадионе в Бельско-Бяле. Двукратные чемпионы России подходят к двухматчевому противостоянию с хорошим настроением. В минувшую пятницу команда Слуцкого без особых проблем разобралась с тульским «Арсеналом» на выезде и после двух туров РПЛ идет в группе лидеров вместе с «Локомотивом», «Зенитом» и «Динамо».

Напомним, что ответная игра с «Ракувом» состоится на «Ак Барс арене» 12 августа.