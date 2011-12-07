Ольга Павлова: «Должна быть создана кафедра фехтования при Академии Спорта»

В республиканской спортивной школе состоялась встреча с командой участников по фехтованию на Олимпийских играх в Токио. Участники встречи торжественно поздравили завоевавшую золотую медаль Марту Мартьянову. На пресс-конференции обсудили важность открытия кафедры фехтования при Академии Спорта, а также поддержку тренеров.

«С большой уверенностью могу сказать, что вся страна болела за Марту. Было сложно и было тяжело, но главное — это продолжение традиций. Именно Татарстан смог дать такую мощную, сильную и уверенную молодую спортсменку» — поделилась депутат Государственной Думы РФ Ольга Павлова, которая присутствовала на встрече в спортивной школе.

Она отметила, что важно передавать все навыки и знания будущим спортсменам, поэтому приближение к созданию кафедры фехтования при Академии Спорта становится более реальным.

«Должна быть создана кафедра фехтования при Академии Спорта. Чтобы методики были переданы» — отметила Павлова.

Также своими эмоциями поделился первый заместитель министра спорта по Республике Татарстан, Халил Шайхутдинов. Он напомнил, что такие громкие победы привлекают все больше внимания к спорту, что позволяет расширяться и строить новые спортивные объекты.

Сейчас уже на стадии проектирования находятся школы в Набережных Челнах и Сабинском районе», — сообщил Халил Шайхутдинов.

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