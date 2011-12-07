Официально: Денис Макаров стал игроком «Динамо»

Казанский «Рубин» и московское «Динамо» завершили сделку по переходу Дениса Макарова. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Рубин». Сумма трансфера оценивается в 10 млн евро.

Ранее сообщалось, что игрок был убран из заявки на еврокубки и не примет участия в первом матче команды в Лиге Конференций против «Ракува», результат которого (0:0) затмило досадное недоразумение с экипировкой клуба из столицы Татарстана. Отсутствие Дениса на Городском стадионе в Бельско-Бяле окончательно подтвердило слухи о его скором переходе в стан «динамовцев».

Напомним, что Макаров перешёл в «Рубин» в начале прошлого года из нижнекамского «Нефтехимика». Тогда полузащитник выбрал Казань, имея параллельное предложение от столичного ЦСКА. В минувшем сезоне Денис принял участие в 28 официальных матчах и отличился семью голами и одной голевой передачей.

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