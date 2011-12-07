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Джамар Смит выйдет в стартовом составе команды «Звезд мира» на Матче звезд»

Федерация баскетбола России огласила стартовые пятерки на «Матч звезд» Единой лиги ВТБ.
Стал известен стартовые пятерки на «Матч звезд» Единой лиги ВТБ, который пройдет 16 февраля в Москве, сообщается на сайте Единой лиги ВТБ.Назначенный главным тренером «Звезд мира» литовец Римас Куртинайтис в стартовом составе видит американского защитника Джамара Смита.Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что УНИКС предупредил о сайте мошенников.
КВ
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