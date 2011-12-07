Джамар Смит выйдет в стартовом составе команды «Звезд мира» на Матче звезд»

Стал известен стартовые пятерки на «Матч звезд» Единой лиги ВТБ, который пройдет 16 февраля в Москве, сообщается на сайте Единой лиги ВТБ.Назначенный главным тренером «Звезд мира» литовец Римас Куртинайтис в стартовом составе видит американского защитника Джамара Смита.Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что УНИКС предупредил о сайте мошенников.