В списке травмированных «Рубина» насчитывается 5 игроков

Главный тренер ФК «Рубин» Леонид Слуцкий сообщил, что на сегодняшний день в клубе насчитывается пять травмированных футболистов: Мицуки Сайто, Михаил Меркулов, Алексей Грицаенко, Солтмурад Бакаев и Хван Ин Бом.

«Это немного расстраивает, но, если нам удастся к старту чемпионата хотя бы Ин Бома и Бакаева ввести в группу, считаю, что у нас все равно остается очень боеспособная обойма», — прокомментировал Слуцкий.

При этом главный тренер «Рубина» отметил, что игроки, прошедшие все три этапа сбора, к первой официальной игре 28 февраля против «Спартака» обязаны находиться в хорошем состоянии.