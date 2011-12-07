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В списке травмированных «Рубина» насчитывается 5 игроков

Леонид Слуцкий рассчтывает вернуть в действующий состав к старту чемпионата Ин Бома и Бакаева.

Главный тренер ФК «Рубин» Леонид Слуцкий сообщил, что на сегодняшний день в клубе насчитывается пять травмированных футболистов: Мицуки Сайто, Михаил Меркулов, Алексей Грицаенко, Солтмурад Бакаев и Хван Ин Бом.

«Это немного расстраивает, но, если нам удастся к старту чемпионата хотя бы Ин Бома и Бакаева ввести в группу, считаю, что у нас все равно остается очень боеспособная обойма», — прокомментировал Слуцкий.

При этом главный тренер «Рубина» отметил, что игроки, прошедшие все три этапа сбора, к первой официальной игре 28 февраля против «Спартака» обязаны находиться в хорошем состоянии.

КВ
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