«Зенит» одержал победу в Ярославле

Не приехал в Ярославль Владимир Алекно, и по традиции главным тренером стал Алексей Вербов. Кроме того, не было в составе казанцев Эрвина Нгапета и Мэтью Андерсона. И поначалу хозяева вели (9:6 и 12:7). Казанцы старались, но счет 15:11 стал уже чреватым на последствия.Счет 18:14 был уже серьезным – а затем и 21:16. Так что проигрыш первого сета стал явью для гостей – 23:25. Увы для Ярославля, сенсации не случилось. Уже второй сет казанцы выиграли уверенно – 25:15. Затем в третьем сете при равной игре сказалось преимущество гостей в мастерстве – 26:24, а заключительный сет в матче казанцы выиграли также уверенно – 25:12 и 3-1 по сетам.Казанцы продлили свою беспроигрышную серию, а следующий матч «Зенит» проведет дома , 26 января против московского «Динамо» (16.00).