«Рубин» одержал победу над «Зенитом» в Санкт-Петербурге

«Рубин» в 12-м туре РПЛ одержал выездную победу над «Зенитом» — 2:1, приехав в Санкт-Петербург в не самом оптимальном составе.

В первом тайме «Зенит» создал несколько опасных моментов, один из которых привёл к голу на 25-й минуте: Александр Ерохин головой переправил мяч в ворота Юрия Дюпина. Практически сразу «Рубин» ответил атакой, развязкой которой стал удар Хван Ин Бома в штангу. Тем не менее, гости до перерыва смогли отквитать гол — Деспотович головой замкнул навес Бакаева.

Во втором тайме Дарко Йевтич решился на дальний удар с 22 метров и прошил Кержакова в нижний угол — 2:1. На 80-й минуте гости могли забивать третий, но Александр Зуев не смог реализовать выход один на один.

Напомним, «Рубин» не мог одолеть «Зенит» с декабря 2018 года (2:1). Клуб из Санкт-Петербурга напротив потерпел второе поражение за неделю — во вторник команда уступила дома «Брюгге» в Лиге чемпионов (1:2).