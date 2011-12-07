Вслед за Сеадом Хакшабановичем еще три игрока «Рубина» получили приглашения в национальные сборные своих стран. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Грузинский хавбек Хвича Кварацхелия и полузащитник Хван Ин Бом будут представлять Грузию и Южную Корею соответственно в отборочных матчах к ЧМ-2022 в Катаре. Также защищать честь Туниса в сентябрьских поединках отправится и новичок «рубиновых» Монтассар Тальби.

Хвиче со сборной Грузии предстоит помериться силами с Косово и Испанией. Южная Корея сыграет против Ирака и Ливана. Тунисцы встретятся с Экваториальной Гвинеей и Замбией.

Напомним, что ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Юрий Дюпин и Илья Самошников вызваны в сборную России. Филип Уремович отправится в Хорватию. А Сеад Хакшабанович сыграет за национальную сборную Черногории.