Матч сборной России по футболу, который должен был пройти в Казани, планируют отменить

Отборочный матч сборной России по футболу к Чемпионату мира-2022 может быть перенесен из Казани. Об этом заявил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

По его словам, руководство футбольного союза беспокоит качество поля на «Ак Барс Арене» из-за этого, сейчас рассматривается перенос матча со Словакией.

В качестве возможного места проведения матча рассматривается Москва.

Напомним, что матч между сборными России и Словакии должен был пройти 8 октября.

Ранее же главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий в жесткой форме раскритиковал состояние газона. Тогда он заявил, что к ухудшению поля привели постоянные концерты на стадионе. После этого руководство «Ак Барс Арены» пообещало привести поле в нормальное состояние.

Недавно же стало известно о том, что на стадионе сменился подрядчик, который занимался обслуживанием поля, сейчас ведутся с новой компанией. К моменту выхода материала в пресс-службе «Ак Барс Арены» не смогли прокомментировать кто возьмет на себя выполнение этих обязанностей.