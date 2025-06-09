Спортивно-научное «Лето в Татарстане»: «Гонка героев», «Цифровиада», экстрим и лекции

Спортивные турниры и фестивали, концерты и выставки, народные гулянья и мастер-классы, детские и семейные праздники, дворовые игры и нескучные лекции - все эти разнообразные мероприятия входят в программу «Лето в Татарстане». Программа разработана по предложению Раиса РТ Рустама Минниханова.

Лето - замечательная пора, когда спортом можно заниматься на открытом воздухе: во дворе, парках, скверах. Безусловно, многих татарстанцев заинтересует спортивная афиша «Лета в Татарстане».

Как рассказал заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев на встрече с журналистами, состоявшейся в ИА «Татар-информ», мероприятия рассчитаны для взрослых и детей - тех, кто хочет приобщиться к физкультуре, и профессиональных спортсменов.

Много событий ждет и болельщиков. Летом Казань примет Кубок России по водному поло, чемпионат и первенство мира по борьбе корэш, Кубок России по плаванию, чемпионат России по лыжероллерам, летний чемпионат России по легкой атлетике. Впервые в Казани и Иннополисе пройдет чемпионат России по велоспорту. А в Менделеевске состоится традиционная «Гонка героев» - командные соревнования, где каждый может испытать себя, почувствовать верное плечо товарища. Не случайно с каждым годом количество участников «Гонки героев» увеличивается. Для участия необходимо собрать команду из друзей, коллег и зарегистрироваться на сайте проекта.

В экстрим-парке «Урам» состоятся Всероссийские уличные игры, соревнования по баскетболу, велоспорту, брейкингу, а также скейтбордингу и другим экстремальным и зрелищным видам спорта.

Одна из визитных карточек спортивного Татарстана - движение любительского бега Timerman. Кстати, название проекта происходит не от английского слова time («время»), а от татарского "тимер" («железо»). Масштабы движения стабильно растут. В прошлом году в забегах и мероприятиях Timerman приняли участие 60 тысяч человек, в этом году запланировано более 20 мероприятий.

Не остаются в стороне от спорта и представители IT-сферы. Уже несколько лет они проводят «Цифровиаду» - соревнования для сотрудников IT-компаний и их семей по нескольким спортивным дисциплинам. В этом году «Цифровиада» состоится на площадках экстрим-парка «Урам». Вход свободный. К тому же для гостей и болельщиков подготовлены разные активности. Об этом рассказал первый заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Илья Начвин.

Татарстанских пенсионеров приглашают принять участие в республиканском чемпионате по компьютерному многоборью «Хикмэт». А юные татарстанцы смогут проявить свои способности в разработке приложений в рамках проекта «Дай 5!», который выиграл грант Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. Дети проявляют удивительную активность - ежегодно татарстанские школьники с помощью программирования создают около 1000 приложений. А еще летом запланирован цикл научно-популярных лекций известных российских экспертов в разных направлениях науки, другие мероприятия.

С подробной афишей программы «Лето в Татарстане» можно ознакомиться на сайте проекта leto2025.tatar.