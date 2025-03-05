Средневековые города Евразии - ключевые центры на торговых путях между странами

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На этой неделе в Казани в Академии наук РТ состоялась трехдневная всероссийская (с международным участием) научная конференция «Археология средневековых городов Степной Евразии».

Более 50 историков, археологов, этнографов из России, Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Монголии обсудили актуальные вопросы, связанные с изучением средневековых городов, поделились опытом проведения комплексных междисциплинарных исследований археологических памятников, проведения научных экспедиций, наметили совместные проекты.

Также прошла презентация изданий Института археологии им. А.Х.Халикова Академии наук РТ.

Открыл конференцию президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов:

- На форуме в Казани собрались те, кто стоит у истоков сохранения нашей национальной идентичности и нашего языка. Напомню, что эти вопросы определены Президентом России Владимиром Путиным как одни из приоритетных.

В конференции принимают участие авторитетные ученые из шести стран. Их труды посвящены изучению богатейшего наследия средневековых городов, некогда связывающих народы и цивилизации Великой степи.

Глубокое научное исследование того, что нас всех объединяет, - эта тема очень актуальна сегодня. У современных археологов есть самые современные технологические инструменты для проведения научных исследований: 3D-моделирование, искусственный интеллект, палеогенетика, использование БПЛА… Эти и другие новейшие технологии позволят сделать важные научные открытия, и, возможно, мы по-новому взглянем на нашу общую историю, - подчеркнул Рифкат Нургалиевич.

- До недавнего времени мы изучали историю средневековых городов Евразии, основываясь на материалах западных историков, и сейчас стоит задача изучать этот большой исторический период своими силами, - отметил директор Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской академии наук, доктор исторических наук, академик РАН Николай Крадин. - На самом деле евразийские города очень отличались от европейских. Во-первых, города Евразии были гораздо больше по площади, просторнее, чем в Европе. Во-вторых, у этих городов не было фортификационных и защитных сооружений, потому что кочевники чувствовали себя властителями мира и у них не было необходимости кого-то опасаться. И еще важный момент - эти города являлись ключевыми транзитными центрами на торговых путях, которые связывали разные страны. Изучение истории этих городов только начинается, и нам нужны квалифицированные специалисты. Приведу всего лишь один факт. На данный момент в огромной России порядка 2 - 3 тысяч действующих археологов, а, для сравнения, в маленькой Японии их 5 тысяч. Можете себе представить, какой объем работы нам предстоит?

Директор Института археологии им. А.Х.Халикова Академии наук Республики Татарстан Айрат Ситдиков представил выставку, рассказывающую об археологических исследованиях, которые проводятся в различных городах Евразии в рамках государственной программы Республики Татарстан «Сохранение национальной идентичности татарского народа». Он отметил, что при всем многообразии этих городов они объединены татарскими традициями, потому что татары оказали на их формирование значительное влияние и привнесли элементы, характерные для татарской городской культуры.