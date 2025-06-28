Средняя зарплата будет рассчитываться по новым правилам

В России изменятся правила расчета среднего заработка для выходного пособия и отпускных.

Новые правила утверждены постановлением правительства Российской Федерации от 24.04.2025 №540 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».

Средний месячный заработок для расчета выходного пособия определяется путем «умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году», говорится в документе.

В случаях, когда действует суммированный учет рабочего времени за длительный период, средний заработок будет рассчитываться через умножение среднего заработка в час на среднее число рабочих часов в месяце.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2025 года и будут действовать до 1 сентября 2031 года. Подробнее с ними можно ознакомиться на сайте «Официальное опубликование правовых актов».

Кстати

По данным аналитических исследований, за первый квартал 2025 года средняя заработная плата россиян выросла на 15,5%. Ее размер превысил 91 тысячу рублей.