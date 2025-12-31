Стало известно расписание работы общественного транспорта в Казани в новогодние праздники

С 31 декабря по 11 января весь пассажирский транспорт будет работать по графику выходного дня.

Кроме того, муниципальные парковки в эти дни будут бесплатными.

Что касается непосредственно новогодней ночи, то 22 автобусных маршрута, четыре троллейбусных и два должны работать до 2 часов. А вот казанский метрополитен как обычно – только до полуночи.

После праздничной службы по случаю Рождества Христова, который пройдет в Соборе Казанской иконы Божьей Матери, и ориентировочно закончится в 2 ночи, к остановке КАИ будут поданы шесть автобусов маршрутов №10, 23, 30, 60, 89.

Уже сейчас казанцы, передвигающиеся по городу на общественном транспорте, могут получить заряд новогоднего настроения: салоны 20 автобусов, 10 троллейбусов, пяти трамваев и двух поездов метро празднично украшены.

Кроме этого, в метрополитене наряжены елки и организованы фотозоны. ПАТП-2 пошло еще дальше – здесь запустили новогодний «Икарус», внутри которого создана атмосфера времен СССР.

Однако что-то может пойти не так. Если у вас есть нарекания к работе общественного транспорта, надо звонить на горячую линию Комитета по транспорту исполкома Казани – 8 (843) 223-28-28. Она будет работать в новогоднюю ночь до 2 часов, а в другие праздничные дни до 19.00.