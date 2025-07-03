Стань частью делегации Татарстана на Слете Всемирного фестиваля молодежи!

С 21 по 27 сентября 2025 года в Нижнем Новгороде состоится одно из ключевых международных молодежных событий года - Слет Всемирного фестиваля молодежи, который станет точкой совместной работы тысяч молодых лидеров.

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Россия/Мир
3 июля 2025  11:24
Автор:
Ольга Иванычева

На Слете соберутся 2 тысячи участников из 120 стран. Это будут не только студенты, но и молодые ученые, разработчики, предприниматели, журналисты, дизайнеры, волонтеры, спортсмены, специалисты в сфере культуры, образования, международных отношений, креативных индустрий, науки, IT, государственного управления.

Участников ждут профессиональные баттлы, мастер-классы, дискуссии совместная работа в международных командах по ключевым темам - от искусственного интеллекта и криптовалют до образования, медиа, предпринимательства, науки, спорта и культуры. Здесь запускаются совместные международные проекты. У каждого участника будет возможность представить свою профессию, свою страну, свои идеи на большой международной площадке. Это площадка для открытого международного диалога, поиска взаимопонимания вне зависимости от национальностей и политических взглядов и взаимного обогащения культурами и традициями разных народов. Слет в очередной раз демонстрирует, что Россия открыта миру и стремится укреплять международное сотрудничество.

Каждый активный житель Татарстана от 14 до 35 лет стать участником этого исторического события.  Подать заявку на участие в слёте можно на сайте: https://asm.wyffest.com/. Заявочная кампания продлится до 20 июля 2025 года.

 

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