Штормовое предупреждение в РТ: ожидается жара с температурой до +37 и грозы

ФГБУ «УГМС РТ» объявило штормовое предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях на территории Татарстана. В период с 4 по 6 июля ожидается сильная жара с температурой воздуха до +37 градусов по Цельсию.

В западных районах республики 5 июля во второй половине дня и вечером прогнозируются грозы с кратковременными усилениями ветра до 17-22 м/с, местами возможен град.

Жителям рекомендовано соблюдать меры предосторожности:

В связи с жарой избегать интенсивных физических нагрузок, носить легкую одежду из натуральных тканей, пить больше воды и следить за самочувствием, особенно пожилых людей и детей.

В связи с грозами не находиться под деревьями, линиями электропередач, избегать купания в водоемах и не пользоваться мобильными телефонами во время грозы.

Для предотвращения пожаров не разводить костры, не курить в лесу, не оставлять без присмотра электроприборы, а также оборудовать дом молниеотводом.

МЧС России призывает граждан быть бдительными и соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать возможных негативных последствий от непогоды.

Ранее мы писали, что врач из Нижнекамска рассказала о том, как жара влияет на сердце и какие меры предосторожности необходимо принимать. Автоинспекторы Татарстана настоятельно рекомендуют водителям проявлять особую осторожность в условиях жаркой погоды.