Штормовое предупреждение в РТ: ожидается жара с температурой до +37 и грозы

ФГБУ «УГМС РТ» объявило штормовое предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях на территории Татарстана. В период с 4 по 6 июля ожидается сильная жара с температурой воздуха до +37 градусов по Цельсию.
В западных районах республики 5 июля во второй половине дня и вечером прогнозируются грозы с кратковременными усилениями ветра до 17-22 м/с, местами возможен град.
Жителям рекомендовано соблюдать меры предосторожности:
- В связи с жарой избегать интенсивных физических нагрузок, носить легкую одежду из натуральных тканей, пить больше воды и следить за самочувствием, особенно пожилых людей и детей.
- В связи с грозами не находиться под деревьями, линиями электропередач, избегать купания в водоемах и не пользоваться мобильными телефонами во время грозы.
- Для предотвращения пожаров не разводить костры, не курить в лесу, не оставлять без присмотра электроприборы, а также оборудовать дом молниеотводом.
МЧС России призывает граждан быть бдительными и соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать возможных негативных последствий от непогоды.
Ранее мы писали, что врач из Нижнекамска рассказала о том, как жара влияет на сердце и какие меры предосторожности необходимо принимать. Автоинспекторы Татарстана настоятельно рекомендуют водителям проявлять особую осторожность в условиях жаркой погоды.