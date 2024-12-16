Штрафы и уголовная ответственность за самовольное украшение подъезда к Новому году

Юристы предупредили о возможных штрафах за несанкционированное украшение домов к праздникам. Эксперт в области ЖКХ Евгения Квартальнова рассказала, что оформление подъездов к Новому году без одобрения управляющей компании и согласия соседей может обернуться штрафом до 15 тысяч рублей. В случае же возникновения пожара или другие трагические ситуации, связанные с новогодними украшениями, может быть даже уголовная ответственность, пишет РИА Новости.

Согласно статье 36 Жилищного кодекса РФ, общее имущество в многоквартирных домах, включая подъезды, находится в совместной собственности всех жильцов. Поэтому любые действия по украшению без согласия соседей считаются самовольными. Специалист по правовым вопросам УК "Самолет" Вячеслав Соколов отметил, что соседи имеют полное право жаловаться на подобные текущие нарушения в управляющую компанию, прокуратуру или Роспотребнадзор. Кроме того, за ситуацией могут следить сотрудники МЧС, добавил генеральный директор УК "Эксжил" Дмитрий Чуркин.

Нарушение правил пожарной безопасности, например, использование опасных материалов или электрических гирлянд, может привести к штрафу для граждан в пределах от 5 до 15 тысяч рублей. Также, если при украшении подъезда была повреждена дверь чужой квартиры, нарушитель рискует потерять больше, столкнувшись с исками о возмещении убытков и морального вреда.

Наибольшая угроза — это уголовная ответственность. К примеру, если возгорание произойдет из-за неправильно установленной гирлянды, виновный может получить обвинение по статьям 109 и 219 Уголовного кодекса, что потенциально предусматривает до четырех лет тюремного заключения.

Для избежания неприятностей юристы советуют жильцам заранее сообщать управляющей компании о планах по украшению и выбирать качественные изделия с сертификатами соответствия.