Строительный рынок ПФО просел на 6%, но Татарстан в плюсе

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Республика
2 июля 2026  16:16

По данным Росстата, за первые пять месяцев 2026 года совокупный объём работ в строительной отрасли Приволжского федерального округа сложился в 893,95 млрд рублей – это на 6,1% меньше, чем годом ранее. На фоне общей отрицательной динамики Татарстан продемонстрировал рост на 1,1%, нарастив показатель до 273,27 млрд рублей.

В числе регионов-лидеров по темпам прироста – Пермский край (+30,6%), Оренбургская область (+22,9%), Удмуртия (+11,8%), Самарская и Саратовская области (+9,7% и +6,7% соответственно). При этом ряд субъектов округа понесли серьёзные потери: сильнее всего просели Ульяновская область (–55,9%), Чувашия (–47,1%), Мордовия (–45,4%). Также значительное снижение зафиксировано в Кировской области (–32,1%), Башкортостане (–27,3%), Нижегородской и Пензенской областях (–21,6% и –20,9% соответственно).

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