Студенческое общежитие №4 КФУ открылось после капремонта

В октябре 2023 года в одной из комнат в результате короткого замыкания произошло возгорание. После пожара в здании был произведен капремонт – от подвала до кровли. Общежитие 1962 года постройки общей площадью
Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева, ректор КФУ Ленар Сафин ознакомились с результатами капремонта, пообщались со студентами. Гостям представили концепцию благоустройства дворовой территории студенческого городка на ул. Красная Позиция.
- Это новый, современный стандарт общежития. Это место, где людям будет хорошо, уютно. Здесь есть все, чтобы комфортно жить, учиться, общаться. Инфраструктура – это всегда важно, но любую инфраструктуру наполняют жизнью люди. Мы поговорили со студентами, это очень замечательные, жизнерадостные, энергичные, креативные люди. – поделилась впечатлениями Лейла Фазлеева.
Ректор КГУ Ленар Сафин рассказал, что по таким же стандартам в этом году отремонтированы общежития в Деревне Универсиады, будет отремонтировано общежитие на улице Бутлерова. Работа продолжится в следующем году, чтобы все общежития были современными, удобными.