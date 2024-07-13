Студенческое общежитие №4 КФУ открылось после капремонта

Сегодня после капитального ремонта состоялось открытие студенческого общежития КФУ №4, расположенного на ул. Красной Позиции, д. 6, корпус 3.

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Республика
13 июля 2024  14:29
Автор:
Ольга Иванычева
Автор фото: Ольга Иванычева

В октябре 2023 года в одной из комнат в результате короткого замыкания произошло возгорание. После пожара в здании был произведен капремонт – от подвала до кровли. Общежитие 1962 года постройки общей площадью 7805,8 кв. метра рассчитано на 695 койко-мест – это 231 жилая комната. Комнаты светлые, уютные, просторные кухни, оборудованные всем необходимым, чтобы готовить еду, 4 душевых комнаты на каждом этаже. А до ремонта в общежитии была всего одна душевая на цокольном этаже. Для организации досуга студентов предусмотрены актовый зал и коворкинг, где можно пообщаться, провести время с друзьями, обсудить волнующие вопросы. 

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева, ректор КФУ Ленар Сафин ознакомились с результатами капремонта, пообщались со студентами. Гостям представили концепцию благоустройства дворовой территории студенческого городка на ул. Красная Позиция.

- Это новый, современный стандарт общежития. Это место, где людям будет хорошо, уютно. Здесь есть все, чтобы комфортно жить, учиться, общаться. Инфраструктура – это всегда важно, но любую инфраструктуру наполняют жизнью люди. Мы поговорили со студентами, это очень замечательные, жизнерадостные, энергичные, креативные люди. – поделилась впечатлениями Лейла Фазлеева.

Ректор КГУ Ленар Сафин рассказал, что по таким же стандартам в этом году отремонтированы общежития в Деревне Универсиады, будет отремонтировано общежитие на улице Бутлерова. Работа продолжится в следующем году, чтобы все общежития были современными, удобными.

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

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Студенческое общежитие №4 КФУ открылось после капремонта
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