Студенты КИУ получили свидетельства об окончании Школы Судебного департамента

news_top_970_100
Город
2 июля 2026  23:00

В Управлении Судебного департамента в РТ прошло торжественное вручение сертификатов выпускникам Школы — студентам Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова.

Начальник Управления Зявдат Салихов и ректор вуза Асия Тимирясова вручили документы об успешном завершении программы. Студенты получили не только теоретические знания, но и практический опыт работы в судах общей юрисдикции.

Зявдат Салихов поздравил выпускников и пожелал им настойчивости, постоянного развития и активной гражданской позиции, напомнив о важности участия в выборах. Ректор и глава Управления также посоветовали студентам определиться с узкой специализацией и продолжать учиться, чтобы стать высококлассными профессионалами.

news_right_column_240_400
Новости
Студенты КИУ получили свидетельства об окончании Школы Судебного департамента
Пять клубов покинули чемпионат МХЛ
Что готовит театр Качалова в новом сезоне?
Что готовит театр Качалова в новом сезоне?
На борьбу с борщевиком вышли роботы
«Рубин» продлил контракт с Артуром Нигматуллиным
Будущее начинается с выбора: в РТ стартовал проект для 43 тысяч молодых избирателей
КАМАЗ проиграл в контрольном матче «Нефтехимику»
Жителю Лениногорского района грозит суд за наркотики и попытку подкупа силовиков