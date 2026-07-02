Студенты КИУ получили свидетельства об окончании Школы Судебного департамента

В Управлении Судебного департамента в РТ прошло торжественное вручение сертификатов выпускникам Школы — студентам Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова.

Начальник Управления Зявдат Салихов и ректор вуза Асия Тимирясова вручили документы об успешном завершении программы. Студенты получили не только теоретические знания, но и практический опыт работы в судах общей юрисдикции.

Зявдат Салихов поздравил выпускников и пожелал им настойчивости, постоянного развития и активной гражданской позиции, напомнив о важности участия в выборах. Ректор и глава Управления также посоветовали студентам определиться с узкой специализацией и продолжать учиться, чтобы стать высококлассными профессионалами.