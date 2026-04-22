Студенты-юристы в Татарстане помогут сверстникам не попасть в сети террористов

В Татарстане создан первый студенческий антитеррористический совет. Идею поддержал экспертный совет антитеррористической комиссии в Республике Татарстан, а реализовали её на базе Казанского института Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России). Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель председателя экспертного совета, заместитель директора по учебной работе казанского филиала вуза Анна Кондратьева.

Главная идея совета — дать возможность молодым людям услышать мнение ровесников. Подростки устали от того, что взрослые постоянно диктуют им, что делать. А когда информация исходит от сверстника, она воспринимается иначе.

«Понятно, что это происходит под контролем взрослых, опытных людей. Но дети начинают прислушиваться к тому, что говорят их сверстники. И это становится модным», — пояснила Кондратьева.

Если вначале в совете было 7 человек, то сегодня их уже 15. Ребята работают в первую очередь с первокурсниками — как в своём вузе, так и в других университетах республики.

Отдельное внимание — иностранным студентам. Их в Татарстане очень много, и они остро нуждаются в правовых разъяснениях. Приезжая в Россию, они попадают в другую правовую систему, но продолжают сидеть в тех же телеграм-каналах и социальных сетях, что и на родине, не понимая, что в России многие из них запрещены.

«Незнание закона от ответственности не освобождает. Мы знакомим иностранных студентов с сайтом Минюста, где опубликован перечень экстремистских и террористических организаций, и настоятельно рекомендуем проверить все свои подписки», — отметила Кондратьева.