Татарстан и Москва разделили первое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата

Республика Татарстан и Москва заняли первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата регионов России за 2025 год. Об этом сообщает Агентство инвестиционного развития РТ. Презентация итогов рейтинга традиционно прошла на Петербургском международном экономическом форуме с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

В мероприятии также приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников и главы субъектов Федерации.

Руководитель АИР РТ Талия Минуллина назвала победу закономерным итогом системной работы с бизнесом под руководством Раиса республики.

— Это общая победа Татарстана, — подчеркнула она.

История лидерства Татарстана

Республика уже занимала первое место в 2015–2017 годах. В 2018 году опустилась на третью строчку, а затем, с 2019 по 2025 год, уверенно удерживала позицию лидера среди всех регионов, кроме Москвы (была второй после столицы).

Ещё до официального объявления результатов текущего рейтинга Талия Минуллина отмечала: Татарстан на 100% выполняет требования Минэкономразвития РФ по региональному инвестиционному стандарту и ежегодно подтверждает лидерство в Национальном рейтинге.