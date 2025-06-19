Татарстан и Росморречфлот договорились о развитии речных портов

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Россия/Мир
19 июня 2025  12:13

На Петербургском международном экономическом форуме подписано стратегическое соглашение между Татарстаном и Федеральным агентством морского и речного транспорта. Документ, подписанный Раисом РТ Рустамом Миннихановым и главой Росморречфлота Андреем Тарасенко, предусматривает модернизацию перегрузочных комплексов в речных портах республики.

Ключевой целью сотрудничества станет развитие мультимодальных логистических центров, что позволит усилить грузопотоки по международным транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад». Реализация проекта позитивно скажется на объемах экспортно-импортных операций не только Татарстана, но и всего Поволжского региона.

В рамках соглашения стороны договорились о регулярном обмене данными, проведении совместных консультаций и создании рабочих групп для координации развития портовой инфраструктуры. Эти меры направлены на повышение эффективности грузоперевозок и интеграцию водного транспорта в единую логистическую систему региона.

Напомним, ранее мы писали о встрече Раиса РТ и гендиректора VK, в ходе которой обсуждалось внедрение отечественных сервисов.

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