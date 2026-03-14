Татарстан приглашает разработчиков ИИ на всероссийский кибертурнир Game AI Contest Arena

Заявки на участие принимаются до 26 марта. Организаторами выступают Академия наук РТ и Университет Иннополис.

Участникам предстоит создать на Python автономных игровых ботов для PvP-игры «Хотлайм». Модели будут соревноваться друг с другом в автоматических матчах, победителей определит турнирная сетка.

С 16 марта стартуют тестовые бои в «песочнице». Отборочный этап пройдёт онлайн с 27 по 29 марта. Десять сильнейших команд выйдут в очный финал, который состоится 8–10 апреля в Казани в рамках Российского венчурного форума.

Призовой фонд: 200 тыс. рублей за первое место, 125 тыс. — за второе, 75 тыс. — за третье.

Участвовать могут команды до пяти человек, возраст разработчиков — до 35 лет. Финалистам обеспечат проживание, питание и трансфер.

Турнир входит в программу марафона хакатонов Kazan Digital Legends.