Татарстан стал лауреатом фестиваля «Театральное Приволжье» в нескольких номинациях

Подведены итоги седьмого сезона окружного фестиваля «Театральное Приволжье». Как сообщили в Министерстве культуры РТ, представители республики стали лауреатами сразу в нескольких номинациях.

Детская театральная студия «Апуш» одержала победу в главной категории — «Лучший детский спектакль» с постановкой «Однажды на ярмарке». Режиссёрская работа Миляуши Шайхутдиновой и Зульфии Валеевой также признана лучшей среди детских спектаклей. Анастасия Бузунеева победила в номинации «Лучшее художественное оформление». Кроме того, Милана Муталибова из Татарстана стала лауреатом конкурса афиш и плакатов в возрастной категории от 18 до 30 лет.

Что получат победители

Лауреаты фестиваля, помимо признания, награждены творческой поездкой и возможностью участвовать в международном культурно-образовательном проекте «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026». Проект выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив. Организатор — АНО «Центр образовательных и культурных программ „АТМОСФЕРА ВПЕЧАТЛЕНИЙ“» при поддержке ГИТИСа.

Плавучий фестиваль: путешествие по Волге

С 1 по 7 сентября 2026 года основные события развернутся на тематическом теплоходе. Маршрут пройдёт по Волге с остановками в Саратове, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде и Костроме. Тема фестиваля — «Дни русской литературы на Волге».

Участниками поездки станут лауреаты «Театрального Приволжья» (лучшие детские и молодёжные коллективы из Татарстана, Удмуртии, Пермского края, Пензенской, Самарской и Саратовской областей), студенты и преподаватели ГИТИСа, театральных вузов Приволжья и Центрального федерального округа, а также гости из стран БРИКС.

Творческая программа фестиваля основана на произведениях русских писателей и художников. Юбилейный перечень деятелей культуры 2026 года — от Булгакова и Лескова до Кандинского и Малевича — предоставит участникам обширный материал для сценических экспериментов и визуальных решений.

Театр на ходу: лаборатория в движении

Проект представляет собой творческую экспериментальную лабораторию в движении. Участники будут соединять визуальное искусство и литературу, интерпретировать живописные полотна через литературные тексты, создавать сценические эскизы и репетировать прямо во время движения теплохода. Результаты покажут в портах захода — каждая остановка превратится в мини-премьеру.

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский отметил, что получение гранта — это прежде всего возможность собрать в одном месте тех, кто без этой поддержки вряд ли встретился бы. Это и студенты с выпускниками ГИТИСа, и будущие режиссёры из Китая и Бразилии, и любительские театральные коллективы — лауреаты «Театрального Приволжья», и студенты театральных вузов Приволжского и Центрального федеральных округов.

Под патронатом полпреда

Фестиваль «Театральное Приволжье» проводится при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО под патронатом полпреда Игоря Комарова и соответствует задачам национального проекта «Молодёжь и дети».