Татарстан стал лидером в России по авариям с участием трамваев

За первое полугодие 2024 года в России произошло 56,3 тысячи дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 5,9 тысяч человек, пишет «Коммерсантъ».

Несмотря на небольшое снижение количества ДТП по сравнению с прошлым годом, в Татарстане зафиксирован антирекорд по количеству аварий, произошедших по вине водителей трамваев. Например, 22 мая машинистка трамвая наехала на двух рабочих, которые выполняли ремонтные работы на путях. Один человек получил травмы, несовместимые с жизнью, второй рабочий был госпитализирован с тяжёлыми травмами. Всего за первое полугодие зафиксировано 7 ДТП с трамваями, где погибли или были травмированы пассажиры.

В МВД связывают снижение общей аварийности в Татарстане с перемещением грузового трафика с запада на восток, ростом популярности автотуризма и самокатов.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что на остановке «Минская» один из пассажиров трамвая №5, не оплативший проезд, разбил стекло вагона. Сумма ущерба, по предварительным оценкам, составила порядка 100 тысяч рублей. Спустя сутки хулиган явился с повинной и обещал оплатить ремонт.