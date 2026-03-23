Татарстан станет ответственным за смену «Код служения» на форуме «иВолга 2026»

На предстоящем молодежном форуме Приволжского федерального округа «иВолга» Татарстан займется организацией образовательной смены «Код служения». Такое распределение обязанностей утвердили на заседании организационного комитета, которое прошло в Москве. Об этом сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО.

Каждый регион округа получил свое направление. Самарская область будет отвечать за смену «Код туризма», Республика Мордовия — за «Семейный код», Нижегородская область — за «Арт-код», Пермский край — за «Код знаний», а Чувашская Республика — за «Код Первых». Также распределили и конкурсные мероприятия: Оренбургская область займется организацией шатров, Республика Марий Эл — конкурсом арт-объектов и созданием главного арт-объекта форума, Пензенская область — фестивалем начальной военной подготовки и марш-броском, Ульяновская область — фестивалем дворовых видов спорта, Республика Башкортостан — народным фестивалем, а Кировская область — «иВолжским пленэром», конкурсом художников.

На заседании оргкомитета обсудили концепцию форума, форматы взаимодействия регионов и ключевые направления подготовки к мероприятию. Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев отметил, что «иВолга» давно переросла масштабы окружного события и стала всероссийской площадкой, задающей стандарты молодежной политики. Особую ценность, по его словам, представляет то, что каждый регион не просто участвует, а берет на себя ответственность за конкретные направления, выстраивая настоящую командную работу.

В 2026 году на форуме начнет работу окружная дирекция, в рамках которой и распределили обязанности между субъектами округа. На заседании представители всех регионов по видеосвязи доложили о текущей стадии подготовки. Уже на апрель в Самаре запланирован сбор окружной команды, где представят итоговую концепцию форума.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев напомнил, что в 2025 году участниками «иВолги» стали более полутора тысяч человек из 80 регионов России и девяти иностранных государств. При этом заявки подали свыше 28 тысяч человек — конкурс составил более 20 человек на место, что стало абсолютным рекордом среди форумов в стране.

С 2024 года в линейку всероссийской форумной кампании Росмолодежи включен профильный форум «Движения первых». Он стал ключевой площадкой для развития детско-молодежных сообществ и поддержки инициатив. Заместитель председателя правления организации Ксения Янова подчеркнула высокую значимость мероприятия для движения. В этом году в третий раз на форуме объединятся все категории участников Движения первых: обучающиеся, наставники и специалисты разных сфер. Важно, чтобы по итогам форума появились продукты, которые помогут развивать детско-молодежное движение в целом.

Сам молодежный форум ПФО «иВолга» пройдет с 24 по 29 июля 2026 года на территории Мастрюковских озер в Самарской области. Главная тема этого года — «Код России: единство в многообразии». Она созвучна Году единства народов России, объявленному Президентом Владимиром Путиным.

Участников традиционно ждет палаточный городок на Мастрюковской поляне с размещением по два-три человека в палатке. Особое внимание уделят доступной среде: на форуме будет работать инклюзивный городок с пандусами, специальными жилыми зонами и площадками для отдыха. В прошлом году такой подход позволил принять 30 участников с особенностями здоровья из 18 регионов страны.

Подать заявку на участие можно бесплатно на платформе «Росмолодежь.Форумы» по одному из восьми тематических направлений: «Арт код», «Код призвания», «Код служения», «Код знаний», «Код туризма», «Семейный код», «Медиа Код» и «Код Первых».

Молодежный форум ПФО «иВолга» проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Организаторами выступают Правительство Самарской области и аппарат полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова при поддержке Росмолодежи и «Движения первых».