Татарстан — в фокусе дискуссии о социальной архитектуре на ПМЭФ

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась дискуссия «Проекты социальной архитектуры. Создание точек роста территорий». Мероприятие стало продолжением экспертного диалога, начатого на прошлогоднем форуме. Участники круглого стола искали ответ на вопрос: как перейти от разрозненных инициатив к целостной системе развития территорий, которая опиралась бы на доверие, человеческий капитал и долгосрочную устойчивость. Главным анонсом стал запуск Стандарта социально-архитектурного проекта — универсальной управленческой рамки для реализации подобных инициатив.

Стандарт призван зафиксировать единый понятийный аппарат, принципы работы, распределение ролей участников, а также чёткие критерии результата и социального эффекта — под которым понимается реальное улучшение социальной среды, рост доверия и повышение качества жизни. Каждый проект должен встраиваться в стратегическую траекторию развития региона и отвечать на конкретные запросы общества. Ключевой тезис дискуссии: развитие территорий сегодня зависит не только от финансовых вливаний и управленческих решений, но и от умения проектировать будущее и создавать работающие механизмы для его достижения.

Эксперты — о новой модели развития

Кандидат политических наук, доцент, политолог, член Российской ассоциации политических наук Зоя Силаева на площадке «Экспертного клуба» подчеркнула, что социальная архитектура превращается в один из главных инструментов развития регионов России. Она позволяет соединить стратегическое планирование, инфраструктурные проекты и повседневные практики людей в единую траекторию изменений. Её ключевое отличие от традиционной социальной политики в том, что население перестаёт быть пассивным получателем услуг и становится полноправным соавтором преобразований.

По мнению Силаевой, запуск Стандарта — важнейший шаг к формированию общего языка и управленческой рамки. Единые понятия, закреплённые роли (стратег, интегратор, фасилитатор, модератор, эксперт), опора на данные и измеримость социального эффекта позволяют перевести социально-архитектурную деятельность из разряда «интересных практик» в зону ответственности за конкретный результат. Главный критерий здесь — не формальная отчётность, а реальные изменения: рост доверия, качества жизни и локальной идентичности.

Почему Татарстан впереди

Для Татарстана, по словам Силаевой, социальная архитектура особенно перспективна. Республика уже демонстрирует комплексный эффект от развития социальной и культурной инфраструктуры, обновления общественных пространств и поддержки проектной активности местных сообществ. Однако пока эти элементы воспринимаются как набор отдельных кейсов. Если встроить их в единую стратегическую социально-архитектурную траекторию, это позволит не только укрепить региональную гражданскую и этнокультурную идентичность, но и повысить устойчивость развития в целом.

Первый проректор, проректор по научной работе КИУ, депутат Госсовета РТ, доктор юридических наук, профессор Игорь Бикеев напомнил, что Татарстан начал реализовывать проекты социальной архитектуры задолго до того, как сам термин вошёл в широкий оборот. Достаточно вспомнить программу ликвидации ветхого жилья, запущенную ещё в 1996 году. В её результате было построено 52,8 тысячи квартир, а десятки тысяч казанских семей значительно улучшили свои жилищные условия.

Бикеев также назвал программу комплексного благоустройства дворовых территорий «Наш двор» ярким примером социально-архитектурного проекта. В ней активными участниками выступают и органы власти, и подрядные организации, и, что самое важное, сами жители, которые фактически становятся инициаторами и заказчиками позитивных изменений в своих дворах.

По мнению депутата, востребованными социально-архитектурными проектами могут стать самые разные инициативы: в сфере благотворительности, просвещения, вовлечения людей в искусство, спорт и другие активности. Сфер для приложения усилий множество — нужно лишь выбрать направление и последовательно двигаться к цели.