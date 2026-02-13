Татарстан вошел в число самых активных регионов по итогам «Зеленого Зачета»

Всероссийский конкурс экологической грамотности завершил дистанционный этап. За месяц участниками стало более 72 тысяч школьников и студентов со всей России. Финалистами признан 1121 человек — среди них и представители Татарстана. Уже 26 февраля им предстоит защищать честь республики в Москве.

В течение трех часов участникам нужно будет решать олимпиадные задания по географии, экологии и туризму. Оценивать работы будут ведущие ученые и эксперты природоохранной сферы.

Победители получат не только подарки и сертификаты, но и дополнительные баллы при поступлении в российские вузы. Конкурс проводится в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие» и ставит целью вовлечь молодежь в научную и природоохранную деятельность.

В 2024 году трое студентов из Татарстана успешно преодолели отборочный этап и вышли в финал. Всего в конкурсе тогда приняли участие свыше 50 тысяч человек. Организаторами выступают фонд «КОМПАС», Агентство стратегических инициатив, РХТУ имени Менделеева и другие партнеры.