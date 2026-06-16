Татарстанцев оштрафовали на 1,1 млн рублей за недопуск газовщиков

С января по май 2026 года Госжилинспекция Татарстана рассмотрела 754 дела о нарушениях в сфере газоснабжения. Основная часть материалов (647) касалась отказа жителей впускать в квартиры сотрудников специализированной организации для техобслуживания оборудования.

По итогам разбирательств в 185 случаях были назначены штрафы на общую сумму 1,1 млн рублей. Еще 102 материала находятся на рассмотрении, часть дел возвращена или закрыта.

Кроме того, 94 дела завели за уклонение от заключения договора на обслуживание газового оборудования. В 72 случаях суд назначил наказание на 368 тыс. рублей. За самовольную замену газовых приборов и переустройство помещений оштрафованы еще на 57 тыс. рублей. Всего с начала года жители республики привлечены к административной ответственности на сумму более 1,5 млн рублей.