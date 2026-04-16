Татарстанская транспортная прокуратура взыскала с предприятия более 45 млн рублей долгов

Надзорное ведомство совместно с таможенными органами выявило предприятие, занимающееся производством пищевой продукции и внешнеэкономической деятельностью. Организация не перечислила таможенные сборы при отправке товаров за границу.

Прокурор санкционировал арест погрузчиков компании и направил руководителю представление об устранении нарушений. В результате задолженность перед федеральным бюджетом была полностью погашена. Сумма выплат превысила 45 млн рублей.

Благодаря оперативным мерам прокуратуры удалось добиться полного погашения долга. Ведомство продолжает контроль за соблюдением таможенного законодательства. В случае выявления новых нарушений будут приняты аналогичные меры. Предприятиям рекомендуют своевременно исполнять обязательства перед бюджетом. За уклонение от уплаты таможенных платежей предусмотрена административная и уголовная ответственность. Прокуратура напоминает о недопустимости нарушений в сфере внешнеэкономической деятельности. Информация о погашении долга направлена в федеральные органы. Собранные средства поступят в бюджет. В текущем году это не единственный случай взыскания крупных таможенных долгов в регионе. Ранее аналогичные меры применялись к другим предприятиям. Прокуратура продолжает мониторинг ситуации. В планах — усиление контроля за своевременной уплатой таможенных платежей. Всего с начала года взыскано более 200 млн рублей таможенной задолженности. Эта практика будет продолжена.