Татарстанский психолог: «Почему подростки становятся легкой добычей для вербовщиков»

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной профилактике вовлечения молодежи в диверсионно-террористическую деятельность, выступила ведущий эксперт ФГБУ «Росдетцентр», педагог-психолог, кризисный психолог Ольга Галанина. Она объяснила, почему подростки становятся легкой добычей для вербовщиков и что могут сделать родители.

Подростковый кризис как входная дверь для вербовщика

По словам Галаниной, проблема уже перешла из теоретической в практическую. И запретами ее не решить. Ключевая причина — психологическая уязвимость подростков, которая становится «входной дверью» для вербовщика.

Подростковый кризис может начаться уже в 9–10 лет. В этом возрасте у детей появляется жажда риска, поиск адреналина, который перевешивает страх наказания. Они не осознают последствий своих действий. При этом родители часто либо гиперопекают, либо, наоборот, не замечают перемен.

«Очень хорошие, удобные, послушные дети, которые слушают родителей, в школах никаких трудностей с ними тоже нет — на них не обращают внимания. Но они не понимают, чего на самом деле хотят. И когда они общаются в сетях, у них возникает ложное представление, что те, кто им предлагает определенные вещи, — друзья», — пояснила психолог.

Поиск идентичности и борьба за справедливость

В кризисе подросток ищет ответ на вопрос «Кто я?». Ему нужно признание, самоутверждение, доверие. Вербовщики предлагают простые ответы: «Ты герой, ты можешь изменить мир, бороться за справедливость». Особенно привлекательны для подростков остросюжетные сценарии, ролевые игры, компьютерные игры, где они могут попробовать себя в роли спасителей или борцов.

«Ребенок начинает действовать, потому что у него есть жажда приключений, но нет понимания реальных последствий», — отметила Галанина.

Куда смотрели родители?

Психолог подчеркнула: воспитание начинается не в школе, а в семье. И задолго до подросткового возраста. Уже в 0–3 года у ребенка формируется базовая привязанность и доверие к миру. Если родители не участвуют в этом процессе, эмоциональная связь нарушается, и восстановить ее потом практически невозможно.

«Когда я показываю фильм о доме малютки студентам, они плачут. Они понимают, что у них тоже не все гладко. Родители говорят: «Мы что-то упустили, а как теперь выстроить отношения?» — рассказала Галанина.

Она добавила, что родители часто перекладывают ответственность на государство, но забывают о своей собственной. Они либо чрезмерно контролируют, либо, наоборот, снимают с ребенка любые бытовые обязанности, чтобы он «достиг успехов». А когда ребенок совершает проступок, начинают его оправдывать: «Это он так пошутил».

«Но это уже не шутки. Это серьезные вещи. И мы забываем про слово “обязанности”. Обязанности в семье. Это начинается с семьи», — подчеркнула психолог.

Что делать: не запрещать, а предлагать альтернативу

Галанина уверена: одними запретами проблему не решить. Родители и педагоги должны не запугивать, а объяснять. Не наказывать, а выстраивать доверительные отношения.

«Когда я спрашиваю аудиторию: “Какие эмоции у вас возникают?” — мне отвечают: “Хочется сразу бежать”. Но это не эмоция, это действие. А какая эмоция? Страх. Нам страшно. А почему страшно? Потому что мы не знаем, куда идти дальше и что делать», — сказала она.

Главный совет психолога: не ждать, пока ребенок обратится за помощью. Обратиться к нему самому. И спросить не «Ты можешь мне помочь?», а включить в совместную деятельность, предложить альтернативу.

«Понятно, что тебе не нравятся пирожные, но мы предлагаем на выбор: конфеты или пирожные? Ребенок все равно что-то выберет. И когда он пробует, у него возникает интерес. Важно не упустить этот шанс и выстроить доверительные отношения», — пояснила Галанина.

Она также призвала активнее использовать механизм наставничества: быть рядом, поддерживать, не критиковать за ошибки, а помогать их анализировать.