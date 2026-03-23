Татарстанским педагогам начнут компенсировать аренду жилья на конкурсной основе

В республике запускается программа поддержки учителей и воспитателей, которые снимают жилье. Компенсацию будут выделять на конкурсной основе, сообщается в постановлении Кабмина РТ. Выплата рассчитана на 350 педагогов ежегодно, максимальный размер — до 180 тыс. рублей.

Получить деньги смогут сотрудники государственных и муниципальных школ и детских садов. Для участия необходимо иметь договор найма, не владеть собственным жильем в районе работы и не получать аналогичных мер поддержки.

Отбор пройдет в два этапа: сначала оценят профессиональные достижения за последние три года, затем проведут психологическое собеседование. Победители заключат соглашение и получат компенсацию после подтверждения фактических расходов.

Получатель выплаты обязан отработать в образовательной организации не менее года. В случае досрочного увольнения средства придется вернуть. Программа нацелена на привлечение и закрепление квалифицированных кадров в приоритетных для региона сферах.