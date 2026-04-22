Татарстанских предпринимателей зовут принять участие в опросе об экспортной поддержке

Российский экспортный центр запустил всероссийское исследование, цель которого — выяснить, насколько бизнес осведомлен о существующих инструментах помощи при выходе на зарубежные рынки. Как сообщили в минэкономики РТ, к анкетированию приглашаются и предприниматели Татарстана.

Опрос организован в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Полученные данные планируется использовать для совершенствования текущих и разработки новых мер поддержки экспортеров.

Пройти короткое анкетирование можно по ссылке. Дополнительную информацию о доступных инструментах помощи бизнесу в республике предоставляют по телефону Единого контакт-центра: 8 (843) 524-90-90.