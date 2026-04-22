Театр, подкасты и «Конструктивный диалог»: как молодежь Татарстана учится безопасности

В Татарстане некоммерческие организации активно включаются в профилактику вовлечения подростков и молодежи в диверсионно-террористическую деятельность. На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» президент Региональной общественной организации «Академия творческой молодежи Республики Татарстан» Алена Бакирова рассказала о проектах, которые помогают говорить с молодыми людьми на понятном языке.

Организация реализует молодежную программу «Мы — это мир» совместно с Министерством по делам молодежи РТ и аппаратом антитеррористической комиссии. Работа ведется в 45 муниципальных образованиях республики. Главная задача — не просто проинформировать, а сформировать навык: критическое мышление, цифровую безопасность, понимание последствий своих действий или бездействия.

«Без этого сообщества наша деятельность не была бы такой эффективной и понятной», — отметила Бакирова, поблагодарив молодежных помощников и руководителей аппарата антитеррористической комиссии.

У организации есть сообщество молодых людей от 18 до 35 лет, которые ведут первичную профилактику. Сейчас это 44 человека. Ежегодно они проходят переаттестацию и обучаются по специализированной программе. Сейчас 26 человек проходят обучение, чтобы осенью пополнить ряды помощников.

Три года назад появился Республиканский театральный фестиваль «Профиларт», который соединил тему профилактики, творчество и культуру. Фестиваль состоит из двух конкурсов. Первый — конкурс сценаристов (от 14 до 35 лет). На него поступило 205 заявок. Лучшие сценарии станут основой для постановок в школьных, студенческих и профессиональных театрах, а также для создания комиксов, раскрасок и открыток, которые появятся в общественных пространствах.

«Это про созидательную деятельность, когда я могу быть причастен к теме безопасности», — подчеркнула Бакирова.

С 10 марта по 17 апреля 2026 года организация провела тур «Конструктивный диалог» во всех 45 муниципальных образованиях Татарстана. За три недели — 128 мероприятий, которые в очном формате посетили почти 11 тысяч человек. Среди них — школьники, студенты, родители, специалисты, работающие с подростками.