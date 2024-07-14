Телеканал ТНВ готовится к проведению 12-часового телемарафона

В эти минуты на телеканале ТНВ кипит работа над подготовкой к 12-часовому телемарафону «Вступай в армию Победы!». Он стартует 15 июля в 8:00 утра и продлится до 20:00 вечера.

Студия украшена в патриотическом стиле. В прямом эфире зрителей ждут встречи с участниками СВО, вокальной группой ветеранов «Добробат», заместителем премьер-министра Татарстана Лейлой Фазлеевой, главой Минтруда РТ Эльмирой Зариповой, фронтовыми котами, балтасинскими бабушками-волонтерами, героями-медиками и детьми-волонтерами. Ведущим станет Герой России Расим Баксиков.

Также мы писали ранее, что акция проводится с целью рассказать о возможностях заключить контракт с Министерством обороны и получить дополнительные финансовые выплаты. В Татарстане установлены повышенные выплаты для контрактников в размере до 1,5 млн рублей.