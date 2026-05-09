Торжественный марш на площади Тысячелетия: как Казань встретила День Победы

В 10:00 на площади Тысячелетия начался парад войск Казанского гарнизона. По брусчатке прошли военнослужащие, курсанты танкового училища, студенты военных кафедр и ветераны боевых действий.

Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам через прямую трансляцию:

«Мы отмечаем его с чувствами гордости и любви к своей стране. С пониманием нашего общего долга – защищать интересы и будущее Родины. Отмечаем с искренней сыновней благодарностью великому поколению победителей».

«Отвага и несгибаемая воля Поколения Победителей – лучший пример для новых героев – участников специальной военной операции. Наши бойцы под командованием Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации Владимира Владимировича Путина продолжают священное дело предков по защите Отечества», - добавил в свою очередь Раис РТ Рустам Минниханов.