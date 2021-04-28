В Северную столицу: с 1 июня из Казани стартуют автобусные туры в Санкт-Петербург

С 1 июня стартуют автобусные туры из Казани и Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург. Отдыхающие могут выбрать четырёх, шести или восьмидневную поездку.

«Для кого-то они более бюджетные, или кто-то боится летать, кому просто интересно путешествовать на автобусе, и они могут уже сейчас выбрать это предложение», — отметил во время презентации продукта председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

Продукт подготовлен туроператором «Премьера» совместно с перевозчиком ECOLINES. Поездка проходит на комфортабельных автобусах с анатомическими сиденьями с увеличенным расстоянием между ними. На борту также есть кофе-аппарат, персональные розетки, кондиционер, работает стюардесса.

Стоимость поездки начинается от 11 тысяч рублей. В продукт входит билет на автобус в оба конца, проживание в отеле и завтраки начиная со второго дня.

Автобус будет отправляться из Казани и Нижнего Новгорода каждую неделю по вторникам, четвергам и воскресеньям. Обратно — по вторникам, пятницам и воскресеньям. На него действует туристический кэшбек.

Время в пути составляет 12 часов. В автобусе действует ряд правил: нетрезвого человека могут не посадить на борт, равно как и если он напьется в пути — его могут высадить. Официальных остановок в пути нет — только на пару минут, когда у водителей пересменка. Кроме того, запрещена перевозка любых животных, так как во время пути у кого-нибудь из пассажиров может проявится аллергия и как следствие — риск негативных последствий. Стоимость билета на автобус из Казани — 2 600 рублей в один конец.

Что же касается экскурсионной программы, то туроператор предлагает здесь несколько разных вариантов исходя из бюджета и времени пребывания отдыхающего. Есть вариант музыкального похода, есть осмотр городских крыш. Однако они не входят в программу автобусного тура и их нужно покупать отдельно.

«Законы перевозки детских групп на нас не распространяются, потому что мы официальный перевозчик, имеющий свидетельство на маршрут. Мы перевозим не детей, мы перевозим пассажиров. Поэтому если у вас есть договор, один учитель, 25 детей, ночью, в Петербург — пожалуйста», — рассказал генеральный директор ООО «Эколайнс Рус» Андрей Волков.

Автобусы ECOLINES отправляются от автовокзала КАЗАНЬ-2 (Северный) и прибывают туда же.