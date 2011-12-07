Бархатный сезон в Казани: главные достопримечательности столицы Татарстана

Для города с тысячелетней историей, девизом которого стало многоконфессиональное и многонациональное добрососедство, семь достопримечательных мест — это, конечно, очень мало и условно. В Казани более 500 объектов культурного наследия разных уровней. Но первое знакомство со столицей РТ за пару дней, на которые обычно приезжают гости из других регионов России, начинается именно так.

Казанский Кремль

Визитная карточка Казани — белокаменный Кремль, древняя крепость, место, где вершилась многовековая история региона и страны. Сейчас комплекс построек Казанского Кремля, большинство из которых признаны архитектурными и историческими памятниками, занимает музей-заповедник «Казанский Кремль» со множеством выставочных площадок и Аппарат Президента Республики Татарстан.

Археологи же находили здесь остатки поселений, датируемые еще XII веком. На территории была обустроена и гробница казанских ханов, перезахоронение которых после научного исследования состоялось в 2017 году.

Рядом с гробницей находится и местная «падающая» башня — башня Сююмбике, с которой связана полулегенда о захвате Казани Иваном Грозным. К тому же периоду, XVI веку, относятся и самые древние храмы Казани и Казанского Кремля.

На этой же территории при утраченном до наших дней Свято-Преображенском монастыре сложилось и православное кладбище. Сейчас место его расположения обозначено лишь условно слева от входа через Спасскую башню.

С 2000 года Казанский Кремль имеет и статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. К тысячелетию города в 2005 году на территории Казанского Кремля по воспоминаниям путешественников древности в память об утраченной построена мечеть Кул-Шариф. Как постройка все же современная она не входит в перечень объектов ЮНЕСКО.

Еще одно современное приобретение Казанского Кремля — памятник зодчим, возводившим его поэтапно от века к веку. Скульптура находится в сквере у Благовещенского собора: двое строителей, русский и татарин, обсуждают чертеж возводимого строения.

Петропавловский собор

Одна из самых крупных и красивых, в буквальном смысле красочных, православных построек Казани. Храм находится в центре города, поэтому путь до него от Кремля займет всего несколько минут пешком. Свою историю собор ведет с допетровских времен, однако таким, как видим его мы, стал в XVIII веке.

В камне он был перестроен купцом Михляевым после визита в Казань Петра Первого и в его честь. Собор Петра и Павла — памятник федерального значения. Как подчеркивают современные специалисты, это редкая для России религиозная архитектура в стиле барокко. Храм изначально был красочным и богато декорированным.

Последние несколько лет здесь ведется реставрация, но внешние работы уже завершены, а нижний и верхний храмы реставрируются поочередно, так что можно попасть и внутрь.

Дом Ушковой

Еще один памятник федерального значения, жемчужина Казани — дом Зинаиды Ушковой на улице Кремлевской, также в нескольких минутах ходьбы от Казанского Кремля. «Свадебный тортик», как назвала его молва, до сих пор остается красивейшим зданием столицы РТ.

Дом был построен женихом Алексеем Ушковым для своей будущей жены Зинаиды Высоцкой в 1908 году. Здание красиво снаружи и особенно изнутри. Каждое из помещений выполнено в своем стиле: холл шинуазри, ампирный бальный зал, грот, мавританский зал, готическая столовая.

После Революции в доме Ушковой размещалась типография, крыло жилой доходной части использовали под общежитие и коммунальные квартиры. Однако самим казанцам здание больше известно, как Национальная библиотека, которая размещалась здесь почти век. С домом Ушковой связана история производства дореволюционной напольной плитки предприятия Ушковых и посещения Казани женой Ленина Надеждой Крупской.

К концу 2020 года библиотека съехала из дома в другое здание, здесь же началась реставрация. Однако экскурсоводы по-прежнему с гордостью обращают внимание гостей города на этот особняк, притягивающий взгляды своей эстетикой.

Собор Покрова Пресвятой Богородицы и Музей старообрядчества

Краснокирпичный собор Покрова Пресвятой Богородицы с черными куполами по улице Петербургской в сторону новой Казани (официальный адрес Старообрядческая, 17) — старообрядческий храм, объект культурного наследия республиканского значения. Здание было построено в 1905–1909 годах по проектам архитекторов Степана Бечко-Друзина и Петра Романова.

После Революции, как это часто бывало, храм был закрыт, предварительно, как тогда водилось, Комиссия по фактическому изъятию церковных ценностей конфисковала из него все ценное. Его набралось на два с лишним пуда серебра с окладов икон, кадил, сосудов, монет и пр. Долгие десятилетия здесь размещался Госархив ТАССР (отдел дореволюционных фондов), в 1996 году храм вернули старообрядцам.

В 2017 году в сквере перед собором открыли памятник митрополиту Андриану, а в декабре 2020 года в цокольном этаже — Музей истории старообрядчества. Здесь можно узнать о расколе Русской церкви, старообрядчестве в Казани, увидеть старинные книги XVI–XVII веков, старообрядческие иконы, обрядовую утварь и одежду.

Многие посетители приходят в Музей старообрядчества в надежде узнать ответ, где же находится украденная в начале ХХ века чудом явленная еще в XVII веке Казанская икона Божией Матери.

Воссозданный собор Казанской иконы Божией Матери

Под Казанским Кремлём с апреля 2016 года ведутся работы по воссозданию взорванного большевиками в 1932 году собора Казанской иконы Божией Матери на территории существовавшего здесь прежде монастыря.

Первый храм был построен на месте обретения Казанской иконы Божией Матери в 1594 году, затем был перестроен из-за ветхости в 1798 году. Сейчас работы по воссозданию православной святыни почти завершены, а торжественное открытие храма намечено на лето это года, в день празднования обретения иконы.

По старинным фотографиям, рисункам и чертежам специалисты не только смогли спроецировать из прошлого в будущее внешнее сходство взорванного собора, но и нашли уникальный способ сохранить и восстановить второй храм, размещавшийся под основным. Частично уцелевшие руины так называемого пещерного храма накрыли мощной монолитной плитой, под которой также велись работы и удалось даже частично восстановить подлинные росписи подземного храма.

В ноябре 2020 года на территории воссозданного собора был захоронен митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, при котором начались строительные работы по возрождению храма. В июле этого года храм был открыт. Здесь можно увидеть один из ранних списков чудотворной иконы в ризе-окладе, сохранившей от той самой — обретенной.

Дворец земледельцев и Кремлевская набережная

В нескольких минутах и в пределах видимости от воссоздаваемого собора Казанской иконы Божией Матери находится помпезное здание Дворца земледельцев. Здесь находится Министерство сельского хозяйства РТ. Постройке едва с десяток лет, туристам такой размах нравится, коренные казанцы во мнениях не однозначны.

Прежде эта территория была под деревянной застройкой старой Казани, затапливалась сезонными разливами реки, однако с акватории и противоположного берега открывался вид на Казанский собор, который теперь оказался на втором плане, за Дворцом.

Береговая линия Казанки около Кремля сильно изменилась На искусственно насыпанной поверхности в течение десятка лет обустроена протяженная прогулочная набережная с фонтанами, кафе, каруселями, прокатом велосипедов и коньков в зависимости от сезона года. Здесь проводятся городские праздники и тематические мастер-классы, тренировки на открытом воздухе.

Старо-Татарская слобода

Несколько улиц за озером Кабан, на другой стороны от Казанского Кремля, объединили в национальный туристический объект Старо-Татарская слобода. После того, как в Казань пришел Иван Грозный, город территориально разделился на русскую и татарскую части.

Закабанье, то, что находилось за озером Кабан, было территорией проживания татарского населения. В последние годы здесь воссозданы облики домов татарских семей, отреставрированы сохранившиеся постройки, действует несколько старинных мечетей.

С 2020 года от Старо-Татарской слободы стало возможным пройти по благоустроенной набережной по периметру озера Кабан до исторического центра Казани, к улице Пушкина и далее Баумана, Петербургской или Кремлевской.