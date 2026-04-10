У памятника Бутлерову в Казани высадят более 800 кустарников и установят подсветку

Мэр Ильсур Метшин провел выездное совещание по благоустройству площади на улице Пушкина. Сейчас территория, ведущая к Ленинскому саду, используется как транзитная зона — не хватает озеленения, скамеек, а стихийно припаркованные авто создают аварийные ситуации.

В рамках проекта здесь высадят 15 крупномерных деревьев и более 800 кустарников, обустроят газоны с автополивом, установят свыше 50 малых архитектурных форм, камеры видеонаблюдения, фонари и декоративную подсветку деревьев и памятника. Появится информационный стенд, посвященный Бутлерову.

Островок безопасности между улицами Пушкина и Нужина планируют соединить с основной площадью и озеленить. Изменится схема движения: съезд с Нужина на Пушкина расширят для проезда к «Униксу», а движение вниз по Нужина запретят — дорога станет односторонней. Это сократит заторы и сделает перемещение пешеходов комфортнее.

Покрытие площади заменят, проведут гранитные работы на пандусах и лестницах. Концепция основана на опыте реконструкции входа в парк Горького. Работы начнутся с демонтажа старой брусчатки и переноса сетей. После благоустройства территория станет полноценной точкой притяжения.