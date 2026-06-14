Участники ЕГЭ-2026 начали получать первые результаты экзаменов

news_top_970_100
Россия/Мир
14 июня 2026  23:49

Первые итоги ЕГЭ-2026 получили участники экзаменов, состоявшихся 1 июня. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РФ.

Свои баллы уже узнали выпускники, сдававшие историю, литературу и химию. Результаты доступны в 89 регионах России, а также в школах при посольствах и образовательных учреждениях 49 зарубежных стран. Всего по этим дисциплинам экзамен сдавал 231 895 человек.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заверил, что система государственной итоговой аттестации функционирует стабильно, без технологических сбоев. Он напомнил, что несогласные с полученными баллами вправе подать апелляцию — каждое заявление будет рассмотрено объективно. В ведомстве добавили, что следом результаты получат участники ЕГЭ по русскому языку.

news_right_column_240_400
Новости
Участники ЕГЭ-2026 начали получать первые результаты экзаменов
На трассе «Казань Ринг Каньон» завершился второй заезд классов SMP TCR Russia и «Супер-Продакшн»
Карта лета
В РТ планируют ввести штрафы за дискриминацию инвалидов при найме
Треть скота и три четверти овощей: вклад фермеров в АПК Татарстана
Если школьник решил поработать в каникулы
В Татарстане на одного официального безработного приходится почти 11 вакансий
«Бумага» против «цифры»: как формат чтения меняет наш мозг, память и сон
«Бумага» против «цифры»: как формат чтения меняет наш мозг, память и сон