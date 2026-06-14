Участники ЕГЭ-2026 начали получать первые результаты экзаменов

Первые итоги ЕГЭ-2026 получили участники экзаменов, состоявшихся 1 июня. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РФ.

Свои баллы уже узнали выпускники, сдававшие историю, литературу и химию. Результаты доступны в 89 регионах России, а также в школах при посольствах и образовательных учреждениях 49 зарубежных стран. Всего по этим дисциплинам экзамен сдавал 231 895 человек.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заверил, что система государственной итоговой аттестации функционирует стабильно, без технологических сбоев. Он напомнил, что несогласные с полученными баллами вправе подать апелляцию — каждое заявление будет рассмотрено объективно. В ведомстве добавили, что следом результаты получат участники ЕГЭ по русскому языку.