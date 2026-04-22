УФНС Татарстана напоминает: срок подачи деклараций о доходах истекает 30 апреля

news_top_970_100
Республика
22 апреля 2026  12:26

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан обращает внимание граждан на необходимость отчитаться о поступлениях, полученных в 2025 году. Речь идёт о доходах от реализации недвижимости или транспорта, выигрышей в лотереях, сдачи жилья в аренду, а также о подарках и иных поступлениях, выплаченных не налоговыми агентами.

Декларацию по форме 3-НДФЛ следует направить в налоговые органы до 30 апреля 2026 года включительно. Эта обязанность также распространяется на индивидуальных предпринимателей, нотариусов с частной практикой, адвокатов и тех, кто учредил адвокатские кабинеты.

Наиболее удобный способ отчитаться — воспользоваться интернет-сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Перечислить сумму налога, рассчитанную в декларации, необходимо не позже 15 июля 2026 года.

news_right_column_240_400
Новости
