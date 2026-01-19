Улица Каюма Насыри — главный туристический маршрут Старо-Татарской слободы

Наибольший интерес у гостей Старо-Татарской слободы вызывает улица Каюма Насыри — именно она сегодня считается самой посещаемой локацией исторического района. Об этом сообщила директор МБУ «Историческая среда» Элина Табакчи в комментарии информагентству «Татар-информ».

При этом специалист подчеркнула, что потенциал слободы значительно шире одного популярного маршрута. По её словам, важно мотивировать туристов и горожан выходить за пределы центральной улицы, чтобы открыть для себя другие архитектурные памятники и культурные пространства, формирующие уникальный облик территории.

Как отметила Табакчи, работа в этом направлении уже ведётся. Совместно с префектурой, Институтом развития города Казани и Фондом развития городов разрабатываются новые экскурсионные маршруты, которые позволят распределить туристические потоки и расширить географию посещений внутри слободы.

Интерес к историческому району продолжает расти: только в августе Старо-Татарскую слободу посетили свыше одного миллиона человек. По словам руководителя учреждения, в зимний период, особенно в дни новогодних каникул, количество гостей традиционно увеличивается, поэтому итоговые показатели за год, вероятно, окажутся заметно выше текущих оценок.