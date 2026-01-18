УНИКС продлил победную серию, обыграв МБА-МАИ в Казани

Казанский УНИКС уверенно взял верх над МБА-МАИ в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча завершилась со счетом 82:71. Несмотря на неудачное начало и проигранную первую четверть, хозяева площадки перехватили инициативу еще до большого перерыва и в дальнейшем контролировали ход игры, доведя преимущество до двузначного.

В концовке москвичи сократили отставание до минимума, но УНИКС спокойно снял вопросы о победителе за счет точных атак лидеров. Самыми результативными в составе казанцев стали Маркус Бингэм и Джален Рэйнольдс — по 19 очков каждый. Существенный вклад внес и Алексей Швед, оформивший 12 результативных передач.

Победа позволила УНИКСу продлить победную серию и сохранить вторую строчку в турнирной таблице лиги.