УНИКС продлил победную серию, обыграв МБА-МАИ в Казани

news_top_970_100
Спорт
18 января 2026  21:15

Казанский УНИКС уверенно взял верх над МБА-МАИ в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча завершилась со счетом 82:71. Несмотря на неудачное начало и проигранную первую четверть, хозяева площадки перехватили инициативу еще до большого перерыва и в дальнейшем контролировали ход игры, доведя преимущество до двузначного.

В концовке москвичи сократили отставание до минимума, но УНИКС спокойно снял вопросы о победителе за счет точных атак лидеров. Самыми результативными в составе казанцев стали Маркус Бингэм и Джален Рэйнольдс — по 19 очков каждый. Существенный вклад внес и Алексей Швед, оформивший 12 результативных передач.

Победа позволила УНИКСу продлить победную серию и сохранить вторую строчку в турнирной таблице лиги.

news_right_column_240_400
Новости
УНИКС продлил победную серию, обыграв МБА-МАИ в Казани
Митрополит Кирилл совершил освящение воды на Казанке в Крещенский сочельник
Прокуратура проверяет ЧП с крановщицей на заводе в Бугульме
Крупицкая выиграла женский скиатлон на этапе Кубка России в Казани
В Татарстане начали подготовку к празднованию 120-летия Мусы Джалиля
После запуска ВСМ скоростные поезда «Сапсан» и «Аврора» могут начать ходить до Казани
В Татарстане 18 января ожидается морозная погода с температурой до -15 градусов
Хоккеист из системы «Ак Барса» Арсен Таймазов отправлен в аренду в «Ладу»