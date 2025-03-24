Ураза-байрам в Казани: стала известна программа праздника 30 марта

news_top_970_100
Город
24 марта 2025  15:22

30 марта мусульмане Казани отметят Ураза-байрам – один из главных исламских праздников. Торжества начнутся в 6:30 утра с чтения аятов Корана, сообщил Ильгиз Сарманов, начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями.

Для удобства верующих маршруты общественного транспорта, проходящие рядом с мечетями, начнут работу с 5:00 утра. Подробная информация о движении автобусов и трамваев будет опубликована на официальном сайте мэрии.

В 13:00 в Старо-Татарской слободе стартует ежегодный праздничный фестиваль «Рамазан Fest». Мероприятия пройдут:

  • на улицах Марджани и Насыри,
  • на площади перед театром им. Г. Камала.

Гостей ждут ярмарки, угощения, концерты и народные гуляния.

Сарманов напомнил, что Ураза-байрам знаменует окончание священного месяца Рамадан, когда мусульмане соблюдают пост (уразу). В этом году праздник выпал на 30 марта.

Напомним, что ранее мы сообщали, что на время проведения «Рамазан Феста» будет ограничено движение транспорта по улице Ш.Марджани.

news_right_column_240_400
Новости
«Ак Барс» на 19-м месте в списке самых посещаемых клубов Европы
760 тысяч деревьев высажено при строительстве объездной дороги под Нижнекамском
Ураза-байрам в Казани: стала известна программа праздника 30 марта
В Казани эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 11%
В Казани прошло заседание Совета по культуре и искусству при Раисе РТ
В прошлом году в РТ зарегистрировано 43 смерти от туберкулеза
На проспекте Амирхана в Казани произошел на автостоянке: погиб человек
В РТ 2025 году появится 38 новых объектов здравоохранения