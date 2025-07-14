Ушел из жизни легендарный кинорежиссер, сценарист Александр Митта

Его фильмы знают и любят зрители нескольких поколений: «Москва, любовь моя», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Гори, гори, моя звезда», «Сказка странствий», первый советский фильм-катастрофу «Экипаж»… За фильм «Граница. Таежный роман» Митта в 2002 году удостоен Государственной премии РФ.

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Россия/Мир
14 июля 2025  22:02
Автор:
Ольга Иванычева
Автор фото: Фото предоставлено пресс-службой Дирекции по поддержке кинопроектов и организации фестивалей «Время кино»

Нам посчастливилось пообщаться с мастером в 2020 году. Александр Наумович был председателем экспертного совета питчинга кинопроектов, который состоялся в рамках IX форума «Время кино». В тот пандемийный год из-за коронавирусных ограничений общение было возможно только дистанционно, в формате видеоконференции.

Уначинающих кинематографистов было множество вопросов к признанному мастеру. Александр Наумович отвечал четко, мудро, с юмором. Зашел разговор и о том, как начинающим сценаристам, режиссерам обратить на себя внимание продюсеров, чтобы найти деньги на реализацию своего проекта?

- Как? Кричать громче! – ответил Александр Митта, - На самом деле, главное писать, писать и писать. Надо писать много, постоянно. Если десять сценариев не получились, одиннадцатый получится обязательно. Не бойтесь ставить перед собой большие задачи. Не бойтесь ошибаться. Ошибки - это часть нашей жизни. Пишите о том, что, вас волнует, что вам интересно, тогда и зрителям будет интересно.

 

Справка «КВ»
Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. С детства хотел стать художником. Окончил инженерно-строительный институт, но по профессии не работал. Рисовал карикатуры в «Крокодиле», иллюстрации в детском журнале «Веселые картинки». Второе высшее образование получил во ВГИКе. Посещал курс Александра Довженко, но вскоре его мастером стал Михаил Ромм. Учился на одном курсе с Андреем Тарковским, Василием Шукшиным. Дипломный фильм Александра Митты о детских и школьных проблемах «Друг мой, Колька!», вышедший на экраны в 1961 году, посмотрели 24 миллиона зрителей. А фильм «Звонят, откройте дверь» в 1966 году получил главный приз Венецианского фестиваля детских фильмов «Золотой лев Святого Марка».

 

 

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