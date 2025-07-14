Ушел из жизни легендарный кинорежиссер, сценарист Александр Митта

Нам посчастливилось пообщаться с мастером в 2020 году. Александр Наумович был председателем экспертного совета питчинга кинопроектов, который состоялся в рамках IX форума «Время кино». В тот пандемийный год из-за коронавирусных ограничений общение было возможно только дистанционно, в формате видеоконференции.
Уначинающих кинематографистов было множество вопросов к признанному мастеру. Александр Наумович отвечал четко, мудро, с юмором. Зашел разговор и о том, как начинающим сценаристам, режиссерам обратить на себя внимание продюсеров, чтобы найти деньги на реализацию своего проекта?
- Как? Кричать громче! – ответил Александр Митта, - На самом деле, главное писать, писать и писать. Надо писать много, постоянно. Если десять сценариев не получились, одиннадцатый получится обязательно. Не бойтесь ставить перед собой большие задачи. Не бойтесь ошибаться. Ошибки - это часть нашей жизни. Пишите о том, что, вас волнует, что вам интересно, тогда и зрителям будет интересно.