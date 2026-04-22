В 2025 году на дорогах Татарстана в авариях с участием мотоциклов погибли 17 человек

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» временно исполняющий обязанности начальника управления Госавтоинспекции МВД по РТ Айрат Самигуллин привел неутешительную статистику. За прошлый год в республике зафиксировано 277 дорожных происшествий с участием мототранспорта. В результате этих аварий погибли 17 человек, еще 305 участников движения получили травмы различной степени тяжести.

По сравнению с предыдущим годом количество подобных ДТП выросло на 43 случая, а число пострадавших увеличилось на 62 человека. Одной из главных причин негативной динамики, по словам Самигуллина, стали несовершеннолетние водители, которые выезжают на питбайках на дороги общего пользования.