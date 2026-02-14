В аэропорту Казани пассажирский лайнер выкатился за пределы рулежной дорожки

Инцидент произошел 13 февраля с самолетом А320, готовившимся к вылету в Москву. Борт авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс №1193 по маршруту Казань – Москва, выкатился за пределы полосы при движении по аэродрому, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Находившиеся на борту 158 пассажиров и экипаж были оперативно эвакуированы. Никто из них не пострадал, самолет также не получил повреждений. Для отправки людей в столицу перевозчик предоставил резервное воздушное судно.

Татарстанская транспортная прокуратура инициировала проверку соблюдения норм безопасности и прав пассажиров. Обстоятельства выясняются.